Bilecik'te işletmede çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te bir işletmenin mutfağında çıkan yangın söndürüldü.



Pelitözü Gölpark'ta faaliyet gösteren işletmenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden iş yeri çalışanları durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle işletmenin başka bölümlerine sıçramadan kontrol altına aldı.



Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

