Bilecik'te istinat duvarına çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Bilecik'te, kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. U.Y. (38) idaresindeki 16 AGT 778 plakalı kamyonet, Bozüyük-Bilecik kara yolunun Başköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartılarak, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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