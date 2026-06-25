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        Bilecik'te istinat duvarına çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te, kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Bilecik'te istinat duvarına çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te, kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        U.Y. (38) idaresindeki 16 AGT 778 plakalı kamyonet, Bozüyük-Bilecik kara yolunun Başköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kamyonette sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartılarak, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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