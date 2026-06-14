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        Bilecik'te Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Bilecik'te, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 21:56 Güncelleme:
        Bilecik'te Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Bilecik'te, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Pelitözü Gölpark'taki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra uyuşturucu dedektör ve asayiş köpekleri Ekin ile Tahin gösteri sundu. Senaryo gereği rehin alınan bir vatandaş, jandarma personelince kurtarıldı.

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, etkinlikte yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının 1839 yılından bu yana yüksek görev bilinci ve sarsılmaz bir disiplin anlayışıyla hizmet verdiğini söyledi.

        Gücünü kanunlardan ve milletten alan bu teşkilatın sadece asayişin sağlanmasında değil aynı zamanda doğal afetlerde, arama kurtarma faaliyetlerinde ve trafik hizmetlerinde de vatandaşın yanında yer aldığını vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

        "Bugün, sahip olduğu eğitimli personeli, teknolojik imkanları ve çağın gereklerine uygun görev anlayışıyla Jandarma Teşkilatımız, vatandaşların huzur ve güvenliği için 'gece gündüz' demeden, fedakarca çalışmaya devam etmektedir."

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı da Jandarma Teşkilatının, kurulduğu günden bu yana milletin engin sevgisine ve güvenine mazhar olduğunu dile getirdi.

        Jandarma Teşkilatının Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması ve milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleriyle her zaman takdir kazandığını belirten Vanlı, şöyle konuştu:

        "Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir."

        Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Jandarma Komando Gösteri ve Tatbikat Bölüğü'nün gösterisiyle devam eden organizasyon, Jandarma Marşı'nın okunması ve kurulan stantların gezilmesiyle sona erdi.

        Programa, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile diğer ilgililer katıldı.

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