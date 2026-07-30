Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balçıkhisar köyü yakınlarında H.O. (52), K.D. (55) ve Ç.K'yi (52) kaçak kazı yaparken yakaladı. Şüphelilerin yanında yer altı görüntüleme cihazı, görüntü aktarım kablosu, sondaj makinesi, 5 litre akaryakıt ve çok sayıda ekipman ele geçirildi. Zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.