Bilecik'te kaçak sigara operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine tırı durdurarak arama yaptı. Ekiplerce yapılan aramada, farklı bölümlere gizlenmiş 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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