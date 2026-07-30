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        Bilecik'te kaçak sigara operasyonu

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Bilecik'te kaçak sigara operasyonu

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine tırı durdurarak arama yaptı.

        Ekiplerce yapılan aramada, farklı bölümlere gizlenmiş 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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