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        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla ile Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayırköy beldesinde 5 evde bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri muhafaza edildiği ihbarını aldı.

        Ekipler, ikametlere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 3 bin 200 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 kilogram kıyılmış tütün ve tütün doldurma makinesi ile tütün doldurma makinesi kompresörü bulundu.

        Operasyonda 7 zanlı yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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