Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla ile Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayırköy beldesinde 5 evde bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri muhafaza edildiği ihbarını aldı.
Ekipler, ikametlere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 3 bin 200 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 kilogram kıyılmış tütün ve tütün doldurma makinesi ile tütün doldurma makinesi kompresörü bulundu.
Operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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