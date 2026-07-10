Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla ile Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayırköy beldesinde 5 evde bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri muhafaza edildiği ihbarını aldı.



Ekipler, ikametlere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 3 bin 200 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 kilogram kıyılmış tütün ve tütün doldurma makinesi ile tütün doldurma makinesi kompresörü bulundu.



Operasyonda 7 zanlı yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

