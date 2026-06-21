Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Bilecik'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Bilecik'te, kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Bilecik'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Bilecik'te, kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçakçılık ile uyuşturucu ve uyarıcı madde mücadelesi kapsamında çalışma yaptı.

        Yapılan operasyonlarda, çeşitli miktarlada uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Yakalanan 2 zanlı hakkında kaçakçılık ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından işlem başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran ve ABD heyetleri İsviçre'de
        İran ve ABD heyetleri İsviçre'de
        İran medyası: Hürmüz'de geçişlere izin verilmiyor
        İran medyası: Hürmüz'de geçişlere izin verilmiyor
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT sona erdi
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT sona erdi
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Boşanma sonrası yanına gittiği babası öldürdü!
        Boşanma sonrası yanına gittiği babası öldürdü!
        Sorulmayan soruyu yanıtladı, vahşet ortaya çıktı!
        Sorulmayan soruyu yanıtladı, vahşet ortaya çıktı!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması

        Benzer Haberler

        Bilecik'in ilk gül bahçesinde 40 renkte gül yetişiyor Pazaryeri Belediye Ba...
        Bilecik'in ilk gül bahçesinde 40 renkte gül yetişiyor Pazaryeri Belediye Ba...
        Bilecik'te sosyal alanlara masa ve sandalye desteği sağlandı
        Bilecik'te sosyal alanlara masa ve sandalye desteği sağlandı
        Vali Sözer Hıdırellez şenliklerinde vatandaşlarla buluştu
        Vali Sözer Hıdırellez şenliklerinde vatandaşlarla buluştu
        Bilecik'te 44 yıllık emek, vefa ile uğurlandı
        Bilecik'te 44 yıllık emek, vefa ile uğurlandı
        Kaymakam Odabaşı vatandaşlarla buluştu
        Kaymakam Odabaşı vatandaşlarla buluştu
        Koruma altındaki çocuklardan jandarma teşkilatına anlamlı ziyaret
        Koruma altındaki çocuklardan jandarma teşkilatına anlamlı ziyaret