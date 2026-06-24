Bilecik'te kamyonetin ağaca çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. M.K.M. yönetimindeki 54 LA 713 plakalı kamyonet, Osmaneli-İznik kara yolunun Bereket köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve O.A. yaralandı. İznik ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan O.A, hayati tehlikesi nedeniyle burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi.

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