Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. S.E.K, idaresindeki 26 HN 698 plakalı kamyonet Bilecik-Bozüyük kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.