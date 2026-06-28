Bilecik'te kaybolan 9 küçükbaş hayvan dronla bulundu

Bilecik'te kaybolan 9 küçükbaş hayvan dron destekli arama çalışmalarıyla bulundu. Merkez Vezirhan beldesinde hayvancılıkla uğraşan A.Y, küçükbaş hayvanlarının kırsal bölgede otlanırken kaybolması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık bir saat süren dron destekli arama çalışmaları sonucunda sürünün yerini tespit etti. Ekipler, bulunan hayvanları sahibine teslim etti.

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