Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te kaybolan 9 küçükbaş hayvan dronla bulundu

        Bilecik'te kaybolan 9 küçükbaş hayvan dronla bulundu

        Bilecik'te kaybolan 9 küçükbaş hayvan dron destekli arama çalışmalarıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Bilecik'te kaybolan 9 küçükbaş hayvan dronla bulundu

        Bilecik'te kaybolan 9 küçükbaş hayvan dron destekli arama çalışmalarıyla bulundu.

        Merkez Vezirhan beldesinde hayvancılıkla uğraşan A.Y, küçükbaş hayvanlarının kırsal bölgede otlanırken kaybolması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık bir saat süren dron destekli arama çalışmaları sonucunda sürünün yerini tespit etti.

        Ekipler, bulunan hayvanları sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
        Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü

        Benzer Haberler

        Bilecik'te geleneksel imam hatip mezunları buluşması etkinliği
        Bilecik'te geleneksel imam hatip mezunları buluşması etkinliği
        Üniversite hayalini gerçekleştiren kadın, iki şehir arasında mekik dokuyor
        Üniversite hayalini gerçekleştiren kadın, iki şehir arasında mekik dokuyor
        BŞEÜ akademik birimleri lise öğrencilerine tanıtıldı
        BŞEÜ akademik birimleri lise öğrencilerine tanıtıldı
        Kaymakam Öztürk'e veda yemeği
        Kaymakam Öztürk'e veda yemeği
        İl Jandarma Komutanı Vanlı, özel güvenlik görevlilerini ağırladı
        İl Jandarma Komutanı Vanlı, özel güvenlik görevlilerini ağırladı
        4 bin vatandaşa aile içi şiddetle mücadele bilgilendirmesi
        4 bin vatandaşa aile içi şiddetle mücadele bilgilendirmesi