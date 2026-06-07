Bilecik'te kayıp olarak aranan kişi evinin alt katındaki matbaa deposunda uyurken bulundu

Bilecik'te dünden beri kayıp olarak aranan kişi, evinin alt katındaki matbaa deposunda uyurken bulundu. Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan, zihinsel rahatsızlığı olduğu öğrenilen M.B. (62), dün saat 21.00 sıralarında kayboldu. Ailesi, M.B. hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Öğle saatlerinde M.B'nin, evlerinin alt katındaki matbaa deposunda olduğundan şüphelenen aile üyeleri, durumu polise bildirdi. Deponun sahibine ulaşarak iş yerini açtıran ekipler, M.B'yi uyurken buldu. Odasının balkonundan depoya girdiği değerlendirilen M.B, sağlık kontrolü için ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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