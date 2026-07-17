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        Bilecik'te kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Vezirhan beldesinde, kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Bilecik'te kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Vezirhan beldesinde, kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Vezirhan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki atölyede, fanla talaş tahliyesi yapıldığı sırada yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

        Taksirle yangına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan işletme sahibi H.A. (60), jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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