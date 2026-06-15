Bilecik'te MHP İl Başkanlığı "Büyük Aile Buluşması" düzenledi
Bilecik'te, MHP İl Başkanlığınca "Büyük Aile Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.
Bilecik'te, MHP İl Başkanlığınca "Büyük Aile Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.
MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen etkinlikte, birlikteliği görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yapılacak ilk genel seçimlerde Bilecik'ten MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bir yol arkadaşı göndereceklerini ifade eden Özkan, birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi.
Mehteran takımı ve halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu etkinliğe, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden ve Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, MHP Merkez İlçe Başkanı Sezer Sargıl, Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanı Bahadır Emirler, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.
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