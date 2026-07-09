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        Bilecik'te orman yangınına neden olduğu iddia edilen biçerdöver operatörü hakkında soruşturma başlatıldı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, orman yangınına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 20:45 Güncelleme:
        Bilecik'te orman yangınına neden olduğu iddia edilen biçerdöver operatörü hakkında soruşturma başlatıldı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, orman yangınına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü hakkında soruşturma başlatıldı.

        Küçükyenice köyü yakınlarındaki buğday ekili tarım arazisinde dün yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle civardaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yangın 60 personel ile 19 arazöz, 8 su tankeri ve 7 helikopterle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Bu arada, yangına neden olduğu iddia edilen biçerdöver operatörü Y.D. hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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