Bilecik'te orman yangınına neden olduğu iddia edilen biçerdöver operatörü hakkında soruşturma başlatıldı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, orman yangınına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü hakkında soruşturma başlatıldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, orman yangınına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü hakkında soruşturma başlatıldı.
Küçükyenice köyü yakınlarındaki buğday ekili tarım arazisinde dün yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle civardaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangın 60 personel ile 19 arazöz, 8 su tankeri ve 7 helikopterle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bu arada, yangına neden olduğu iddia edilen biçerdöver operatörü Y.D. hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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