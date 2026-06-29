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        Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.


        Akçasu köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.


        İhbar üzerine bölgeye Söğüt Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerin çalışması sonucu yangın, çevresindeki seralara sıçramadan söndürüldü.

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