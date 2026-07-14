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        Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te, otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te, otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.


        Merkeze bağlı Selbükü köyü yakınlarındaki otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Alevler, 8 personel, 2 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda su tankeri ve ilk müdahale aracıyla kontrol altına alınıp civardaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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