Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Merkez Abbaslık köyü mevkisinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 2 helikopter, 3 arazöz, 2 müdahale aracı ve 3 su tankeri ile 22 personelin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

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