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        Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        E.Ö. yönetimindeki 26 AHY 549 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Aşağı Armutlu mevkisinde İ.Ü. idaresindeki 11 AAJ 974 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmasının etkisiyle araçlar, refüjdeki su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki T.Ö. ve Z.Ü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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