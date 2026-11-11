Bilecik'te otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Bilecik merkez Koyunköy köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet T. (62) yönetimindeki 16 ABR 63 plakalı otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zuhal T.(56) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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