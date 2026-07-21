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        Bilecik'te otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Bilecik'te otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        B.C.G. idaresindeki 41 BCS 192 plakalı otomobil, Bilecik-Eskişehir kara yolunun Küplü köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kontrol alınıp söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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