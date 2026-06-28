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        Bilecik'te otomobilin akaryakıt istasyonundaki yıkama bölümüne çarpma anı güvenlik kamerasında

        Bilecik'te, bir otomobilin akaryakıt istasyonundaki araç yıkama bölümüne çarpma anı güvenlik kamesınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Bilecik'te otomobilin akaryakıt istasyonundaki yıkama bölümüne çarpma anı güvenlik kamerasında

        Bilecik'te, bir otomobilin akaryakıt istasyonundaki araç yıkama bölümüne çarpma anı güvenlik kamesınca görüntülendi.

        B.A. (24) yönetimindeki 34 PBD 628 plakalı otomobil, Başköyü mevkisinde akaryakıt istasyonundaki araç yıkama bölümüne sürücüsünün hızlı girmesi sonucu çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü ile otomobilde bulunan A.B. (20), U.A. (31) ve R.T. (38) hafif şekilde yaralandı.

        Yıkama bölümünde hasar oluşurken, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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