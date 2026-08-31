Bilecik'te otomobilin çarptığı geyik telef oldu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.
Giriş: 31.08.2026 - 13:57 Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.
İbrahim K, idaresindeki 26 RA 938 plakalı otomobil, Bozüyük-Tavşanlı kara yolunda geyiğe çarptı.
Sürücünün durumu bildirmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozüyük Şubesi ekipleri sevk edildi.
Telef olduğu belirlenen geyik, ekiplerce bölgeden alındı.
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