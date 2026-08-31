Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te otomobilin çarptığı geyik telef oldu

        Bilecik'te otomobilin çarptığı geyik telef oldu

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Bilecik'te otomobilin çarptığı geyik telef oldu

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.

        İbrahim K, idaresindeki 26 RA 938 plakalı otomobil, Bozüyük-Tavşanlı kara yolunda geyiğe çarptı.

        Sürücünün durumu bildirmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozüyük Şubesi ekipleri sevk edildi.

        Telef olduğu belirlenen geyik, ekiplerce bölgeden alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 4'üncü kitap kafe açıldı
        Bilecik'te 4'üncü kitap kafe açıldı
        Bilecik'te otomobilin çarptığı geyik telef oldu
        Bilecik'te otomobilin çarptığı geyik telef oldu
        Yüzlerce Bilecikli Çanakkale gezisinde buluştu
        Yüzlerce Bilecikli Çanakkale gezisinde buluştu
        Balatası ısınına tır ekipleri harekete geçirdi
        Balatası ısınına tır ekipleri harekete geçirdi
        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
        Otluk alanda çıkan yangın köy evlerine sıçramadan söndürüldü
        Otluk alanda çıkan yangın köy evlerine sıçramadan söndürüldü