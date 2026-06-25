Bilecik'te otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.





T.K. (30) yönetimindeki 34 HGN 995 plakalı otomobil, Bozüyük-Bilecik kara yolunun İstasyon Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.



Sürüklenen otomobil devrilerek durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Hafif yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan annesi A.K. (67), ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar açıldı.



Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

