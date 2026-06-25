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        Bilecik'te otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Bilecik'te otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        T.K. (30) yönetimindeki 34 HGN 995 plakalı otomobil, Bozüyük-Bilecik kara yolunun İstasyon Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

        Sürüklenen otomobil devrilerek durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Hafif yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan annesi A.K. (67), ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

        Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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