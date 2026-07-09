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        Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.P'nin (25) kullandığı 11 ADB 324 plakalı otomobil, Abdulhamithan Bulvarı Valilik Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Sürüklenen otomobil devrilerek durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan A.A. (21), ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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