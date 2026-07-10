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        Bilecik'te otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Bilecik'te otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ö.B. (39) idaresindeki 06 ABN 298 plakalı otomobil, Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Otomobil çarpmanın etkisiyle ters dönerek sürüklendi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan İ.E.B. (10), ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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