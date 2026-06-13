Bilecik'te otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Bilecik'te otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'te otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.O. (66) yönetimindeki 34 GJR 366 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Şelale rampaları mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan A.Y. (33) idaresindeki 43 AGF 477 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.O ve otomobilde bulunan E O. (56), yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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