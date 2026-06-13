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        Bilecik'te otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Bilecik'te otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.O. (66) yönetimindeki 34 GJR 366 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Şelale rampaları mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan A.Y. (33) idaresindeki 43 AGF 477 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.O ve otomobilde bulunan E O. (56), yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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