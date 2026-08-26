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        Bilecik'te otomobilin yoldan çıktığı kazada bir kişi yaralandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, otomobilin yoldan çıktığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Bilecik'te otomobilin yoldan çıktığı kazada bir kişi yaralandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, otomobilin yoldan çıktığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        E.Ç. (70) idaresindeki 34 CES 408 plakalı otomobil, Vezirhan-Gölpazarı kara yolu Kurşunlu köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü E.Ç, ambulansla Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sürdürülen trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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