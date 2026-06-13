Bilecik'te sağanak etkili oldu

Bilecik'te, kent merkezinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Kentteki sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



Özellikle yokuşta bulunan bazı cadde ve sokaklardaki su akışı, eğimin etkisiyle kaldırımlara taştı.



Vatandaşlar, yağıştan etkilenmemek için iş yerlerinin kepenklerinin altına sığındı.



Cadde ve sokaklarda su baskınlarına karşı devriye atan polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulundu.



