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        Bilecik'te sağanak etkili oldu

        Bilecik'te, kent merkezinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Bilecik'te sağanak etkili oldu

        Bilecik'te, kent merkezinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentteki sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Özellikle yokuşta bulunan bazı cadde ve sokaklardaki su akışı, eğimin etkisiyle kaldırımlara taştı.

        Vatandaşlar, yağıştan etkilenmemek için iş yerlerinin kepenklerinin altına sığındı.

        Cadde ve sokaklarda su baskınlarına karşı devriye atan polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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