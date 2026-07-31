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        Bilecik'te Sakarya Nehri'ne devrilen minibüs vinç yardımıyla sudan çıkarıldı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeyken kendiliğinden hareket ederek Sakarya Nehri'ne devrilen minibüs, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Bilecik'te Sakarya Nehri'ne devrilen minibüs vinç yardımıyla sudan çıkarıldı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeyken kendiliğinden hareket ederek Sakarya Nehri'ne devrilen minibüs, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

        Sürücü Z.U, 11 ABE 357 plakalı servis minibüsünü Sakarya Nehri kenarında bulunan ilçe otogarına park edip aracın yanından ayrıldı.

        Bir süre sonra kendiliğinden hareket eden minibüs, Sakarya Nehri'ne devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vinç yardımıyla sudan çıkarılan minibüste hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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