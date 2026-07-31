Bilecik'te Sakarya Nehri'ne devrilen minibüs vinç yardımıyla sudan çıkarıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeyken kendiliğinden hareket ederek Sakarya Nehri'ne devrilen minibüs, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Sürücü Z.U, 11 ABE 357 plakalı servis minibüsünü Sakarya Nehri kenarında bulunan ilçe otogarına park edip aracın yanından ayrıldı. Bir süre sonra kendiliğinden hareket eden minibüs, Sakarya Nehri'ne devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan minibüste hasar oluştu.

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