Bilecik'te "Şalvar Gecesi" etkinliği düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi tarafından düzenlenen "Şalvar Gecesi" etkinliği, 2 bin 500 kadının katılımıyla gerçekleştirildi.



Pazaryeri Belediyesince, Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in öncülüğünde Yeni Mahalle Konağı bahçesinde düzenlenen etkinliğe ilçe merkezi, köyler ve çevre ilçelerden gelen kadınlar katıldı.



Geleneksel şalvar ve yöresel kıyafetlerini giyen kadınlar, renkli görüntüler oluştururken, müzik eşliğinde eğlenerek kültürel değerleri yaşattı.



Etkinlikte konuşan Tekin, göreve geldiklerinde ilçenin kültürel değerlerini yaşatacaklarına dair söz verdiklerini belirtti.



Bu sözlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:





"Bugün burada kadınlarımızın yoğun katılımıyla bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kültürümüze sahip çıkan kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Bu geceyi düzenleme fikri kadınlarımızdan geldi. Biz de elimizden gelen desteği vererek bu güzel organizasyonu hayata geçirdik. Katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."



Tekin, belediye olarak kültürel etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini, kadınların sosyal hayattaki yerini güçlendirecek projelere devam edeceklerini kaydetti.



