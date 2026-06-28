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        Bilecik'te seyir halindeki tır yandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki tır, yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 21:16 Güncelleme:
        Bilecik'te seyir halindeki tır yandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki tır, yandı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik-Eskişehir kara yolunda seyreden, H.B. idaresindeki 06 EAH 712 çekici plakalı tuğla yüklü tır, Bozüyük Devlet Hastanesi yakınlarında dorse bölümündeki lastiğinden alev aldı.

        Dumanı fark eden sürücü H.B, tırı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü.

        Olay nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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