Bilecik'te sigara jelatini içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ulucak köyü mevkisinde hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapılan B.Ö'nün kullandığı aracı durdurdu.

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