Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te sigara jelatini içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

        Bilecik'te sigara jelatini içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde sigara jelatini içerisine uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:07 Güncelleme:
        Bilecik'te sigara jelatini içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde sigara jelatini içerisine uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ulucak köyü mevkisinde hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapılan B.Ö'nün kullandığı aracı durdurdu.

        Şüpheli hareketleri bulunan B.Ö'nün üst aramasında sigara jelatini içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddesi buldu.

        Yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Yılın şovunda sürprizler
        Yılın şovunda sürprizler
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        18 yıllık hasret bitsin!
        18 yıllık hasret bitsin!

        Benzer Haberler

        İl Müdürü İlhan bu kez sanatını konuşturdu
        İl Müdürü İlhan bu kez sanatını konuşturdu
        Bilecik'te yol kenarına dökülen kumlar tehlike saçıyor
        Bilecik'te yol kenarına dökülen kumlar tehlike saçıyor
        Şehit yakınları ve gaziler çini sanatını yaşatıyor
        Şehit yakınları ve gaziler çini sanatını yaşatıyor
        Bilecik Süper Amatör Lig grupları belli oldu
        Bilecik Süper Amatör Lig grupları belli oldu
        İl Başkanı Yıldırım, şehit babası Bayır ile bir araya geldi
        İl Başkanı Yıldırım, şehit babası Bayır ile bir araya geldi
        Bilecik'te kamyon takla atarak ormanlık alana devrildi: 2 yaralı
        Bilecik'te kamyon takla atarak ormanlık alana devrildi: 2 yaralı