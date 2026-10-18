Bilecik'te su birikintisinde mahsur kalan işçi servisindeki kişiler kurtarıldı
Bilecik'te, sağanak nedeniyle oluşan su birikintisinde mahsur kalan işçi servisindeki kişiler, ekiplerce kurtarıldı.
Bilecik'te, sağanak nedeniyle oluşan su birikintisinde mahsur kalan işçi servisindeki kişiler, ekiplerce kurtarıldı.
Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde işçileri taşıyan, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen midibüs, su birikintisinden geçmek isterken arıza yaptı.
Midibüstekilerin su birikintisinde mahsur kalması üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtakiler, midibüsün halatla çekilmesiyle kurtarıldı.
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