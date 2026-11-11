Bilecik'te tabanca ve 16 fişek ele geçirildi

Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında suç unsurlarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.

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