Bilecik'te Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Bilecik'te Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Bilecik Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle Kapalı Pazar'da düzenlenen fuarın açılışı için tören düzenlendi.



Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, törende yaptığı konuşmada, Bilecik'in verimli ovalarıyla, meyveciliğiyle, sebzeciliğiyle, hayvancılığıyla ve çalışkan üreticileriyle tarımsal üretimde her zaman önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.





Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün de Bilecik'in Türkiye'de dört coğrafi bölgenin kesiştiği tek il olma ünvanına sahip olduğunu aktararak, "Bu coğrafi yapı, Bilecik'i tüm iklim kuşaklarının etkisini gösterdiği, özel tarımsal üretim için yaratılmış adeta bir yeryüzü cenneti yapmaktadır. 9 binin üzerinde kayıtlı çiftçimiz, 1 milyon 250 bin dekar arazimizde sadece mahsul değil, Bilecik'in geleceğini büyütmektedir." dedi.





İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da ilin etrafındaki büyük metropollerin arasında gelişen sanayisi ve kendini koruyan tarımsal üretimi ile öne çıktığını belirterek, "Bilecik ilinin 1 milyon 250 bin 807 dekar tarım arazisinin yüzde 72'si fiilen işlenmektedir. Dört coğrafi bilgede yer alan ilimizde kültüre alınmış formda 82 farklı tür yetiştirilebilmektedir." ifadesini kullandı.







Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ise uzun yıllardır hayalini kurdukları fuarı gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı, stantlar gezildi.



Programa, Vali Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.





Fuar, 26 Haziran'a kadar açık kalacak.

