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        Bilecik'te tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 48 bin lira ceza kesildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 48 bin 719 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Bilecik'te tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 48 bin lira ceza kesildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 48 bin 719 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük-Bilecik çevre yolunda seyir halindeki motosiklet sürücüsünün, trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yakalanan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 48 bin 719 lira ceza kesildi.

        Motosiklet 2 ay süre ile trafikten men edilirken sürücünün belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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