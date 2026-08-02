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        Bilecik'te tırın traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te tırın traktöre çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Bilecik'te tırın traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te tırın traktöre çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        F.Ö. (40) yönetimindeki 34 FP 9154 plakalı LPG yüklü tır, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi mevkisinde aynı yönde giden T.S. (27) idaresindeki 11 SK 351 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle tırın devrildiği kazada, sürücüler F.Ö. ile T.S. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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