Bilecik'te traktörün devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 23.06.2026 - 16:04 Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ö.S'nin kullandığı 37 ND 095 plakalı traktör, Kızılöz köyü mevkisi orman yolunda odun çektiği sırada devrilmesi sonucu arkasında bulunan K.F. yaralandı.
Osmaneli ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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