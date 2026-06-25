Bilecik'te tünelde kurtarma tatbikatı yapıldı

Bilecik'te, kurumlar arası kara yolu tünelleri acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.



Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, Bilecik-Sakarya kara yolu üzerindeki Osmangazi Tüneli'nde trafik kazası meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine, jandarma, emniyet, AFAD, itfaiye, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri tarafından tünel güvenliği alınırken, itfaiye ekipleri de kaza sonrası araçta çıkan yangına müdahale etti.



Sağlık ekiplerinin de yaralılara müdahale ettiği tatbikat, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden takip edildi.







