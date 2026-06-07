Bilecik'te uyuşturucu bulunduran 5 zanlı gözaltına alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu bulunduran 5 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamalarda, araç ve şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.



Yapılan aramada, 5 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.



Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

