Bilecik'te uyuşturucu bulunduran zanlı gözaltına alındı

Bilecik'te, uyuşturucu bulunduran şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri aracı durdurarak kişinin üzerinde arama yaptı.



Yapılan aramada, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.



Zanlıya ehliyetsiz araç kullanmak suçundan da 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

