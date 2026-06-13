Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine operasyon düzenledi.



Yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.



Yakalanan 2 zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.















