Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan 2 zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.
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