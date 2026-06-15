Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye uyuşturucu ve uyarıcı madde getirileceği ihbarı üzerine Beşevler köyü mevkisinde yol kontrolü yaptı.



Durdurulan motosiklette narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.



Yakalanan 2 zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

