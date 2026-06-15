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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye uyuşturucu ve uyarıcı madde getirileceği ihbarı üzerine Beşevler köyü mevkisinde yol kontrolü yaptı.

        Durdurulan motosiklette narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Yakalanan 2 zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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