Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Bilecik'te, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'te, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ikamet, iki araç ve iki şahsın üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 2 zanlının üzerinde ve ikamet ile araçlarda muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve 2 adet aparat ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.
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