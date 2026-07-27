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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Bilecik'te, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Bilecik'te, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ikamet, iki araç ve iki şahsın üzerinde arama yaptı.

        Yapılan aramada, 2 zanlının üzerinde ve ikamet ile araçlarda muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve 2 adet aparat ele geçirildi.

        Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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