Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'nın İznik ilçesinden temin ettiği uyuşturucuyu Osmaneli'de satışa sunacağı öne sürülen S.K'nin (27) yakalanması için çalışma başlattı.

        Osmaneli'de yakalanan şüphelinin üzerinde 3 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek

        Benzer Haberler

        Bilecik'te devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'teki mağarada binlerce yıl öncesine ait kaplumbağa heykelcikleri bu...
        Bilecik'teki mağarada binlerce yıl öncesine ait kaplumbağa heykelcikleri bu...
        Bilecik Valisi Sözer çarşı esnafını ziyaret etti
        Bilecik Valisi Sözer çarşı esnafını ziyaret etti
        Bilecik'te pikabın çektiği karavanın devrildiği kazada bir kişi yaralandı
        Bilecik'te pikabın çektiği karavanın devrildiği kazada bir kişi yaralandı
        Bilecik'te 40 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı
        Bilecik'te 40 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı
        Bilecik'te iş yerlerine dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi
        Bilecik'te iş yerlerine dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi