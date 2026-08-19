Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Giriş: 19.08.2026 - 12:40 Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'nın İznik ilçesinden temin ettiği uyuşturucuyu Osmaneli'de satışa sunacağı öne sürülen S.K'nin (27) yakalanması için çalışma başlattı.
Osmaneli'de yakalanan şüphelinin üzerinde 3 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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