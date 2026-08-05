Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Sarnıç köyünde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda dronla tespit edilen ormanlık alanda 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Bölgedeki konteynerde yapılan aramada 100 gram esrar, 2 gram uyuşturucu ve 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçiren ekipler, zanlı S.K'yi yakaladı.



Gözaltına alınan ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan da yakalama kaydının bulunduğu belirlenen S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

