Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan 1 kişi tutuklandı

        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan 1 kişi tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 02:05 Güncelleme:
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan 1 kişi tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki çalışmalarında şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

        Aramada, zanlının üzerinden muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: Adil bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz
        ABD Başkanı: Adil bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz
        "Balistik füzeler masada hiç olmadı"
        "Balistik füzeler masada hiç olmadı"
        3 ölü, 4 yaralı! Rize'de kaza...
        3 ölü, 4 yaralı! Rize'de kaza...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        IBAN kiralamaya hapis gündemde
        IBAN kiralamaya hapis gündemde
        Portekiz'den 5 gollü galibiyet!
        Portekiz'den 5 gollü galibiyet!
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Adliyede 'kalem silah' alarmı
        Adliyede 'kalem silah' alarmı
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı
        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek

        Benzer Haberler

        Bilecik'te başarılı öğrencilere "Eğitim Başarı Ödülü" verildi
        Bilecik'te başarılı öğrencilere "Eğitim Başarı Ödülü" verildi
        Bilecik'te traktörün devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te traktörün devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Pazaryeri ilçesinde eğitim şenliği başladı
        Pazaryeri ilçesinde eğitim şenliği başladı
        Odun çekerken traktörün altında kaldı
        Odun çekerken traktörün altında kaldı
        Bilecik'te 5 ton 925 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        Bilecik'te 5 ton 925 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        Bilecik'te metruk binada hırsızlık girişimi: 2 şüpheli yakalandı
        Bilecik'te metruk binada hırsızlık girişimi: 2 şüpheli yakalandı