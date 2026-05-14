Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamalarda, şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.



Yapılan aramada, 2 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ile aparat ele geçirildi.



Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.



