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        Bilecik'te yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

        Bilecik'te yaralı bulunan çakal, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şubesi ekipleri gözetiminde doğal ortamlarına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Bilecik'te yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

        Bilecik'te yaralı bulunan çakal, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şubesi ekipleri gözetiminde doğal ortamlarına bırakıldı.

        Trafik kazası sonrası yaralanan ve vatandaşlar tarafından bulunan çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bilecik Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinden alınarak Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

        Burada, veteriner hekim Mehmet Umut Ünlü tarafından yapılan ilk muayenesinde herhangi bir kırığının olmadığı tespit edildi.

        İç kanaması dolayısıyla iğne tedavisi yapılan ve bir süre kontrol altında tutulan Çakal, DKMP ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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