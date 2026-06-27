Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te yeni İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası için sözleşme imzalandı

        Bilecik'te yeni İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası için sözleşme imzalandı

        Bilecik Valiliğince, kentte inşa edilecek yeni İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası için gerekli sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Bilecik'te yeni İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası için sözleşme imzalandı

        Bilecik Valiliğince, kentte inşa edilecek yeni İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası için gerekli sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 15 bin metrekarelik araziye inşa edilecek söz konusu binanın, ortalama 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacağı kaydedildi.


        Açıklamada, bina içinde konferans salonu ile personel için geniş çalışma ortamı yer alacağı duyuruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti kampa giriyor
        AK Parti kampa giriyor
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Yeşil Burun Adaları tarih yazdı
        Yeşil Burun Adaları tarih yazdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar

        Benzer Haberler

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Bilecik'te nikah dairesinde "26.06.2026" yoğunluğu yaşandı
        Bilecik'te nikah dairesinde "26.06.2026" yoğunluğu yaşandı
        Pazaryeri ilçesinde aşure ikramı yapıldı
        Pazaryeri ilçesinde aşure ikramı yapıldı
        1299 Bilecikspor Kulübü, gol oldu yağdı
        1299 Bilecikspor Kulübü, gol oldu yağdı
        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı